Kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolu üzerindeki Alpu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İsmail Y. yönetimindeki 26 AH 164 plakalı, marul yüklü kamyonet seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan yaklaşık 4 ton marul yola saçıldı. Yan yatan aracın içinde kalan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İsmail Y.’nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Sürücü İsmail Y., kazanın yola çıkan bir kedi nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Yola fırlayan kediye çarpmamak için fren yaptığını ve manevra sırasında aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi. Devrilen kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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