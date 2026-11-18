Eskişehir’de gece saatlerinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken aralarında ekip otosunun da bulunduğu araçlara çarpan sürücü V.T. yakalandı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve 771 bin lira idari para cezası kesilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Batıkent Mahallesi Hayrettin Karaca Sokak üzerinde bir otomobilin drift attığı yönündeki ihbar üzerine polis ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesiyle başladı. Ekiplerin "dur" ikazına uymayan sürücü V.T., 11 DC 505 plakalı otomobiliyle hızla kaçmaya başladı.

Polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca sırasında V.T.; önce seyir halindeki başka bir otomobile, ardından ters yöne girerek bir TIR’a ve kendisini takip eden polis ekip aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ekip aracında görevli bir polis memuru yaralandı.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.06 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu saptanan V.T.’ye, trafik kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle toplam 771 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 4 ay daha el konulurken, otomobili ise 120 gün süreyle trafikten menedildi.

TUTUKLANDI

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan V.T., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, "görev yaptırmamak için direnme" ve "bilinçli taksirle yaralanmaya sebep olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.