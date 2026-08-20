Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71. Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İstasyonda bir araya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

KARNINDAN BIÇAKLANDI, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada N.K., kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce karnından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralı N.K., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

PLAKASIZ MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

Olayın ardından kanlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli, plakasız bir motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.