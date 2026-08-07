Yangın akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Dikmenel Sokak’taki bir binada çıktı. Sokak üzerindeki iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında B.C.K. (21), H.B.İ. (23), E.K. (35) ve N.Y.T. (4) dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen dört kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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