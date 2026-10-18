Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Abdülkadir Çelik ile 24 yaşındaki Muratcan Altun arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE SOKAKTA KOVALADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülkadir Çelik, yanındaki pompalı tüfekle Muratcan Altun'u caddede kovalamaya başladı. Çelik'in peş peşe ateşlediği tüfekten çıkan fişeklerin göğsüne isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Altun ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulans içinde tüm müdahalelerini yaptığı Muratcan Altun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"HAK ETTİ, ÖYLE GEREKTİ" DİYEREK PİŞKİNCE SAVUNDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik’in olay yerinin 50 metre yakınındaki ikametinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen başarılı operasyonla gözaltına alınan zanlı, silahı boş bir arsaya attığını iddia etti.

Gösterme bahsinde evden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına seslenen Çelik, "İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti" ifadelerini kullandı. Polisin belirtilen noktalarda yaptığı aramalarda silah bulunamazken, cinayette kullanılan pompalı tüfek şüphelinin evinde saklanmış halde ele geçirildi.

DEHŞET ANI CEP TELEFONUNDA

Saldırganın Muratcan Altun'u elinde pompalı tüfekle kovalayıp vurduğu ve talihsiz gencin yere yığıldığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Hayatını kaybeden Muratcan Altun’un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, emniyetteki sorgusu devam eden zanlı hakkındaki soruşturma sürdürülüyor.