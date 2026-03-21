Eskişehir Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 36. kilometresinde seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde giden C.G. idaresindeki SUV tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan SUV tipi araç, refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
AYNI ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekiplerin yaptığı kontrollerde, SUV tipi aracın sürücüsü C.G. ile araçta bulunan kayınvalidesi K.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü C.G.'nin 17 yaşındaki oğlu ile diğer otomobilin sürücüsü ise yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından morga gönderildi.