Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde askeri helikopter kaza kırıma uğradı.
Yörükakçayır Mahallesi sınırları içerisinde düşen helikopter için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."