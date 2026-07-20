Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan bekçiler, durumundan şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücüsü, bekçilerden R.Ü.’ye çarparak olay yerinden kaçtı. Elinden yaralanan bekçi R.Ü., götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikletle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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