Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Obruk Sokak’ta meydana geldi. Aynı sokakta ikamet eden iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, YARALILAR VAR

Sokakta yaşanan arbede sırasında iki aileden toplam 10 kişi yaralanırken, kavgayı ayırmak için müdahale eden polis memuru B.A. da hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.