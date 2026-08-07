Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü kokular, 70 yaşındaki Ekrem Aksoy'un cansız bedeninin bulunmasıyla sonuçlandı.
Olay, 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir daireden yayılan kötü kokuyu fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ihbarın ardından girdikleri dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Ekrem Aksoy'u hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Aksoy'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna götürüldü.