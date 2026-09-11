Bir kamu görevlisinin makam odasında tabanca mermilerini sıraladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan çalışmada, görüntülerin eski tarihli olduğu ve ilgili kamu görevlisinin görev yaptığı dönemde iş yerinde kaydedildiği tespit edildi.

Görüntülere ilişkin yapılan incelemeler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, olayın 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet kapsamında değerlendirildiği belirtildi.