Olay, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'taki parkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada S.S., bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi duran S.S., ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ağır yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli M.D. (32), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. M.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.