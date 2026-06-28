Olay, gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı’ndaki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir araya gelen Ali T. (33), Feyyaz A. (34) ve Şefika Y. (30) bir süre alkol aldıktan sonra aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine alkol şişeleriyle saldırdı. Kavgada Feyyaz A., Şefika Y. ve Ali T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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