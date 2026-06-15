Olay, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Yusuf Kızılkaya (19), arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı göletine giderek suya girdi.
Bir süre sonra Kızılkaya'nın suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Yusuf Kızılkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kızılkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.