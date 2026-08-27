Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta dün meydana gelen bıçaklı saldırı olayında adli süreç tamamlandı. Sokak ortasında seyyar satıcılık yapan 54 yaşındaki İ.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle A.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI A.K., elindeki bıçakla seyyar satıcı İ.D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İ.D., olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı satıcının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan zanlı A.K.'nin emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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