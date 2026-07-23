Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta dün aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli O.K., yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açarak M.E.A. (23), T.M.H. (16) ve B.D.'yi (27) yaraladı. Şüpheli, olayın ardından adresten kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ CİNAYET BÜRO EKİPLERİNCE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.K.'nin izini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.