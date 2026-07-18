Eskişehir'in Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki E.A. ile babası K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında E.A., eline aldığı bıçakla babasını kolundan yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen E.A., polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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