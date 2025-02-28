Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanarak, vatandaşlara yüksek faizle para verip senet imzalattığı ve adli makamlara başvurmalarını tehdit yoluyla engellediği iddia edilen kişilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.
11 GÖZALTI
Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ve tefecilik suçuna dair belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.