İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında farklı adreslere yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
UYUŞTURUCUYU VALİZİN SAPINA GİZLEDİLER
Ele geçirilen uyuşturucunun bir kısmının valizin sap bölümüne gizlendiği tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan uyuşturucu maddelere el konuldu.
Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.