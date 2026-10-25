Kaza, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi. Serdal Ü. (29) yönetimindeki 26 NA 268 plakalı otomobil, yol çalışması için açılan çukura düştü. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan sürücü Serdal Ü. ile yolcular Sema Ünlü, Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) yaralandı. Sema Ünlü hastanede hayatını kaybetti Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan 6 yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sema Ünlü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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