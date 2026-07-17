Eskişehir'de sabah saatlerinde yolcu otobüsünün karıştırdığı feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ve polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından acil sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.