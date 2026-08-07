Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Atiye Şenkartal yönetimindeki otomobil, Koza Caddesi’ne dönüş yapmak üzere yavaşladığı sırada, aynı yönde ilerleyen Sadık Semih Uludağ idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu otomobile arkadan çarptı. TIR'IN ÖNÜNDE 76 METRE SÜRÜKLENDİ Çarpmanın şiddetiyle savrularak karşı şeride geçen otomobile, bu kez karşı yönden gelen Osman Bahadır yönetimindeki TIR çarptı. Talihsiz otomobil, TIR’ın önünde yaklaşık 76 metre boyunca sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hurdaya dönen araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Atiye Şenkartal, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Araçta bulunan Zarife Ercan’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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