Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde dün iki grup arasında bir tartışma yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan H.C.M. ile C.D. sokakta karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.D., belinden çıkardığı tabancayla H.C.M.’ye doğru ateş etti. Merminin isabet etmesiyle bacağından yaralanan H.C.M. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli C.D. olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı H.C.M., sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan zanlı C.D. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen arkadaşları A.A. ve M.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden C.D. ve A.A., asayiş şubesindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan diğer şüpheli M.Y.'nin ise yaşının küçük olması sebebiyle Çocuk Şubesi Müdürlüğü’ne teslim edildiği ve buradaki işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.