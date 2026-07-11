Eskişehir'den acı haber geldi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarma VIII. Kademe Çavuş Mehmet Demirbaş, görev esnasında meydana gelen bir olaya müdahale ettiği sırada yaralandı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Demirbaş, tedavi altına alındı. Doktorların hastanede yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan jandarma personeli şehit düştü.
Şehit Uzman Jandarma VIII. Kademe Çavuş Mehmet Demirbaş'ın acı haberini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/PC4UdZIWz0— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) July 11, 2026