ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ESKİŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2026/1398 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1398 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu:Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesi, Aşağısöğütönü mahallesi, 3504 ada 5 parselde Ana taşınmaz niteliği Arsa' olan taşınmazda 191/1340 arsa paylı A-Blok, Zemin ve Çatı Katı, 2 nolu Dubleks Mesken niteliğindeki bağımsız bölümdür.Bağımsız bölüm betonarme karkas sistemde Bodrum * Zemin * çatı katlı olarak yapılmıştır. Bağımsız bölümün projesine göre genel brüt alanı 247.25 m2 olup net alanı ise 121,85 m2 dir. Ancak projedeki net alan hesabında bodrum kattaki mahallerin hiç birinin hesaba katılmadığı görülmüştür. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki net alan hükümleri ile bağımsız bölümün füiliyattaki durumu esas alındığında mevcut hali ile net alanı 184,40 m2'dir. Binanın Yapı Ruhsatı 11.09.2023 tarihli olup, Tepebaşı Belediyesinin 189567 sayılı yazılarında yapı kullanma izin belgesine rastlanılamadığı belirtilmiştir. 9.000.000,00 TL'dir. (detaylı bilgi bilirkişi raporundadır.)

Adresi : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi, Uslusoy Sokak, No: 10/1 (Dış Kapıda 10/2 Yazıyor) Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 639,73 m2

Arsa Payı : 191/1340

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 1 kat Konut

alanına isabet ettiği, zemin durumuna göre çıkabilecek değişiklikler için lisanslı harita

kadastro mühendislik büroları tarafından ölçüm yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu kayındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu: Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesi, Aşağısöğütönü mahallesi, 3504 ada 5 parselde Ana taşınmaz niteliği ' Arsa' olan taşınmazda 193/1340 arsa paylı B-Blok, Zemin ve Çatı Katı, 1 nolu Dubleks Mesken niteliğindeki bağımsız bölümdür.Taşınmazın üzerinde bulunduğu parselin toplam alanı 639,73 m2'dir.Bağımsız bölüm betonarme karkas sistemde Bodrum * Zemin * çatı katlı olarak yapılmıştır.Bağımsız bölümün projesine göre genel brüt alanı 249,60 m2 olup net alanı ise 121,55 m2 dir. Ancak projedeki net alan hesabında bodrum kattaki mahallerin hiç birinin hesaba katılmadığı görülmüştür. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki net alan hükümleri ile bağımsız bölümün tüliyattaki durumu esas alındığında mevcut hali ile net alanı 178.31 m2 dir. Binanın Yapı Ruhsatı 11.09.2023 tarihli olup, Tepebaşı Belediyesinin 189567 Sayılı yazılarında yapı kullanma izin belgesine rastlanılamadığı belirtilmiştir. değeri: 9.000.000,00 TL'dir.(detaylı bilgi bilirkişi raporundadır.)

Adresi : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi, Uslusoy Sokak, No: 12 (Dış Kapıda 10/4 Yazıyor) Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 639,73 m2

Arsa Payı : 193/1340

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam | kat Konut

alanına isabet ettiği, zemin durumuna göre çıkabilecek değişiklikler için lisanslı harita

kadastro mühendislik büroları tarafından ölçüm yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:17

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:17

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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