Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Değirmen Sokak'ta yer alan hamama giden 71 yaşındaki Nezat Tiryaki, küvette hareketsiz halde bulundu. Çevredeki kişiler durumu hamam işletmecisine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemeler sonucunda Nezat Tiryaki'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Tiryaki'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.