Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, aracı terk ederek kaçmaya çalıştı. Sürücü, polisin uyarısına rağmen kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından Talat Paşa Sokak'ta aracı park eden sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Çevrede arama yapan polisler, sürücüyü kısa sürede bulamadı. SÜRÜCÜ ARACI TERK ETTİ Sürücünün, aracı içindeki iki kız arkadaşını da olay yerine bırakıp kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, kısa süre içinde sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücünün A.B. (20) olduğu belirlendi. Ekipler, A.B.'ye 210 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca, olaya karışan araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

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