Eskişehir-Ankara kara yolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında, Hakan Çalık'ın (46) kullandığı 60 AEK 506 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı. Çalık, kazada olay yerinde hayatını kaybetti.
M.R.K'ye (35) ait 03 AIU 306 çekici plakalı tıra çarpan otomobil, dorsenin altına girerek sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çalık'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla dorsenin altında sıkışan otomobil çıkarıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sırasında tırın içinde uyuyan sürücü M.R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.