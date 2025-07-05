Avrupa Hedefiyle Yeni Bir Dönem Başladı

Kavadarci Belediyesi ile varılan anlaşma sonucunda kulübün %51'lik hissesi Osman Taş’a geçti. Bu önemli gelişmenin ardından kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Taş, kulübün yeni hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. “Takıma önemli takviyeler yapacağız. Tikves’i sadece Makedonya’da değil, Avrupa kupalarında da göreceğiz. Profesyonel bir yönetim anlayışıyla yola çıkıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yönetimde Yeni İsimler

Yeni yapılanmada kulübün CEO’luk görevine Emir Shabani getirilirken, kurumsal iletişim direktörlüğüne ise Pelin Koç atandı. Bu isimlerin kulübün kurumsal yapısına katkı sağlayarak Avrupa hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Yüksel Yıldırım da İlgilenmişti

Hatırlanacağı üzere, Tikves Kavadarci ismi geçtiğimiz aylarda başka bir Türk iş insanıyla da anılmıştı. Samsunspor Başkanı ve Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Makedon ekibiyle ilgilendiği iddiaları kamuoyunda gündem olmuş ancak bu girişim resmi bir satın alma sürecine dönüşmemişti.

Yeni Bir Başlangıç

Osman Taş’ın liderliğinde Tikves Kavadarci, hem sportif hem de kurumsal alanda yeni bir döneme adım atmış durumda. Eskişehir’den Avrupa’ya uzanan bu yatırım, kulübü hem Kuzey Makedonya Ligi’nde hem de kıta çapında daha görünür hale getirmeyi hedefliyor.