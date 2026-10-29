Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eskişehirspor, Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda Iğdır FK'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 90+7. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını 4. tura yazdırdı. Iğdır FK ise turnuvaya veda etti.
Eskişehirspor'a turu getiren Kerem Baykuş, 65. dakikada Atalay Yıldırım'ın yerine oyuna girdi. Baykuş, uzatma dakikalarında kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.
Kupada günün sonuçları şöyle:
Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor: 4-1
Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 5-0
Kasımpaşa-Çorluspor 1947: 3-1
Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0