Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, sahasında Akşehirspor'u konuk etti. Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanan karşılaşmaya kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Mücadeleyi 33.247 taraftar tribünden izledi. Bu Bölgesel Amatör Lig seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor Manavgat Belediyespor maçında 30 bin 383 seyirci ile yine Eskişehirspor'a aitti.

🔴⚫Eskişehirspor Akşehirspor maçında 33.247 taraftar ile Bölgesel Amatör Lig'de kendisine ait olan seyirci rekorunu kırdı. Bir önceki rekor 30 bin 383 seyirci ile Manavgat Belediyespor maçında kırılmıştı. pic.twitter.com/mEi3a3vLoi — TRT Spor (@trtspor) April 27, 2025

Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. Taraftarların Eskişehirspor'a destek vermek üzere stada akın etmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Maça girmek isteyen taraftarlardan bazıları, karşılaşma öncesi stat önündeki bilet satış noktasında yoğunluğa neden oldu.