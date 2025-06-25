Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ve İBB operasyonunda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık, SÖZCÜ TV’de Özlem Gürses’e eşlerinin sağlık durumunu anlattı.

Zehra Çalık: Doktorlar tahlillerini yapıyorlar, Bekliyoruz. 53 yaşında, zamanında bu tür süreçleri geçirmiş birinin cezaevinde tutulmaması gerekiyor. En başından beri vardı bu raporlar ama İzmir’e sevkinden sonra başka bir boyuta evrildi. İlgili mercilerin adaletli ve vicdanlı davranacağına inanıyorum.

YENİDEN YARGILANSIN

Meriç Kahraman: Cezaevinde olmanın hastalığına negatif etkileri var. Örneğin yeterli protein alamadığı için protein desteği ayrıca sağlanmak zorunda kalıyor çünkü oradaki besinler yetersiz. Kas kütlesinde azalma olduğu için protein sağlamak durumundayız ama protein sağladığınızda böbrekler alarm veriyor. D vitaminini ekstra vermek durumundasınız ama açık havayla temasla aynı yeri tutmadığı için istenilen seviyeye asla D vitamini gelemiyor. Talebimiz tahliyesiyle beraber yeniden yargılama sürecinin başlaması.

Murat Çalık’a biyopsi yapıldı

İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Murat Çalık’ın boyun bölgesinde oluşan kitle nedeniyle biyopsi (incelenmek üzere alınma işlemi) yapıldı. Avukat Melih Koçan, Çalık’ın daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmiş olabileceğini belirterek, inceleme sürecinin devam ettiğini belirtti. Murat Çalık’a 2006’da boynunda kitle çıktığında lenf kanseri teşhisi konmuştu. Kötü huylu olan kitle iki kez ameliyat edilerek temizlenmişti.