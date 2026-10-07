İkili ilişkilerde sadakat kavramı genellikle kişisel karakter ve ahlaki değerlerle ilişkilendirilse de, yapılan son sosyolojik araştırmalar çalışma şartları ve mesleki zihniyetin de bu konuda devasa bir rol oynadığını gösteriyor. Çalışma temposu, stres yönetimi ve çözüm odaklı düşünme yetisi, bazı meslek sahiplerinin ilişkilerinde çok daha istikrarlı ve sadık olmasını sağlıyor.

MANTIK VE DİSİPLİN İLİŞKİYE YANSIYOR

Araştırma sonuçlarına göre listenin zirvesinde analitik düşünme yeteneği yüksek meslek grupları yer alıyor. Günlük hayatlarında duygusal dalgalanmalar yerine mantık ve problem çözme odaklı ilerleyen kişilerin ilişkilerinde de kriz anlarını sadakatsizlikle değil, çözüm arayışıyla yönettiği belirtiliyor.

İŞTE EŞLERİNE EN SADIK OLAN MESLEK GRUPLARI

İlişki doyumunun ve bağlılık oranının en yüksek çıktığı öne çıkan meslek alanları şu şekilde sıralanıyor:

Mühendisler ve Yazılımcılar: Kuralcı ve mantık odaklı çalışma disiplini, düzenli mesai saatleri ve kriz anlarında soğukkanlı kalabilme yetenekleri sayesinde ilişkilerinde maceradan ziyade güveni tercih ediyorlar.

Eğitimciler ve Öğretmenler: Yüksek empati yetenekleri, toplumsal sorumluluk bilinçleri ve öngörülebilir yaşam tarzları sayesinde partnerlerine en bağlı gruplar arasında gösteriliyor.

Mimar ve Tasarımcılar: Uzun soluklu projelere odaklanma alışkanlığı ve süreç odaklı yaklaşım, ikili ilişkilerde de uzun vadeli istikrarı beraberinde getiriyor.

Mali Müşavir ve Muhasebeciler: Risk analizi yapma ve güvenilirlik üzerine kurulu mesleki karakterleri, ilişkilerinde de macera yerine düzenli ve sadık bir yaşamı ön plana çıkarıyor.