Uşak’ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın 21 Nisan’da tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapıldı. Başkanvekilliği için yapılan seçimi CHP’nin adayı Zeki Işık kazandı. NE OLMUŞTU? Uşak’ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan’da gözaltına alınan ve 21 Nisan’da tutuklanan CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz, görevden uzaklaştırılmıştı. Tozan, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve irtikap”, şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U, “suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap” suçlamaları yöneltilmişti.

