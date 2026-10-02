EŞME SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
EŞME(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak, Eşme, Kandemirler Köyü, 126 Ada, 4 Parsel
Yüzölçümü : 45.742,54 m2
İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabi tarla nitelikli taşınmazlardır.
Kıymeti : 10.063.358,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma (Hissedarlar arasında)
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 11:26
29/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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