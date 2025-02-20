Türkiye'de uzun süredir derinleşen ekonomik kriz esnaf ve KOBİ'leri derinden etkiledi.

Son yıllarda birçok esnaf kepenk kapatırken; yaşadıkları sorunlar da Meclis gündemine taşındı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin banka ve finans şirketlerine 4 trilyon 372 milyar lirayı aşkın borcunun olduğunu söyledi.

Bu rakam yaklaşık 120 milyar dolara karşılık geliyor.

BORÇ MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI

Girişimci, sanayici, esnaf ve işletmelere KOSGEB'in yeterli desteği vermediğini anlatan Barut, şunları kaydetti:

"Türkiye'de asıl sorunlar görmezden gelinirken TÜBİTAK bilimsellikten uzaklaştırılmış, KOSGEB sanayiciye ve KOBİ'lere destek aracı olmaktan da çıkmıştır. KOSGEB'in bütçesine önceden daha fazla pay ayrılıyor, daha verimli kullanılıyordu. Bugünlerde ise KOBİ'lerin bankalara 4 trilyon 372 milyar 181 milyon TL borcu var.

Oysa bugün burada tacir, tüccar ve sanayicinin önünü açacak adımlar atmamız gerekiyordu. Ekonomimizin daha güçlü ve daha sürdürülebilir olması için her KOBİ'ye her zamankinden daha fazla destek vermesi gereken KOSGEB, KOBİ'lere destek aracı olmaktan çıkmış, âdeta köstek olmaya başlamıştır ve birtakım iktidar yanlılarının da âdeta çiftliği hâline gelmiştir.

Maalesef durum budur. KOSGEB'in açılımına baktığınızda 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıdır' diye geçer ve Türk Ticaret Kanunu'na tanımlı tüzel ve gerçek kişilerin buradan faydalanmasını amaçlar ama gelinen noktada maalesef KOSGEB'in esnafları ve küçük ölçekli işletmeleri desteklemediğini alenen ve açıkça görüyoruz. Bu kanun teklifinin doğru olmadığını belirtiyorum."