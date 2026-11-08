Olay, saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu J.G. (36) ile C.F. (34), henüz bilinmeyen bir nedenle küfür etmeye başladı.

Müşteriler ile işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dört kişinin yaralandığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ İŞLETMECİNİN DURUMU AĞIR

Kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan M.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralanan E.K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

KAMERALARI İNCELEYEN POLİS İKİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan J.G. ile C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.