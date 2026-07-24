Uşak’ın Sivaslı ilçesinde yer alan Sivaslı Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.A. ile çevredeki işyeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Taraflardan B.B. ve E.A. da darp sonucu yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılar arasında yer alan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken şüpheli S.B. de gözaltına alındı.