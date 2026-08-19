İstanbul'un Fatih ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi, Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu esnaflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kavgaya dönüşürken taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş sonucu iki kişi yaralandı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerini de bölgeye çağırdı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı kişi ise olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokak girişlerini şeritle kapattı.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.