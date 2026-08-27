Cumhurbaşkanlığının "Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FAİZ İNDİRİM ORANLARINDA KESİNTİYE GİLDİ

Düzenlemeyle, esnaf ve sanatkârların kullandığı Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerindeki faiz indirim oranları yeniden belirlendi. Buna göre:

Standart faiz indirimi oranı yüzde 50'den yüzde 40'a düşürüldü.

Yüzde 100 faiz indirimi uygulanan özel gruplardaki destek oranı yüzde 80'e çekildi.

Yüzde 60 faiz indirimi sağlanan gruplarda uygulanan destek oranı ise yüzde 48 olarak revize edildi.

VERGİ BORCU OLMAYACAK YA DA YAPILANDIRILACAK

Kararla birlikte finansmana erişimde vergi borcuna ilişkin yeni düzenlemeler de hayata geçirildi.

Buna göre, kredi imkânından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların, başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını tevsik etmeleri gerekecek.

Vergi borcu bulunan işletmelerin krediye erişebilmesi için ise söz konusu borçların yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu şartların ihlal edilmemiş bulunması zorunluluğu aranacak.