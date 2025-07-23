Edinilen bilgiye göre, Yeşiltaş iş yerinin önünde beklerken, tanımadığı bir şahsın tornavidalı saldırısına uğradı. Şüpheli, tornavidayı Yeşiltaş’ın kafasına saplamaya çalıştıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Hafif yaralanan Yeşiltaş, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelinin aynı tornavidayla park halindeki bir otomobile de zarar verdiğini tespit etti ve zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

'KAFAMDA BİR ŞEYLER HİSSETTİM'

Saldırı anını anlatan Murat Yeşiltaş, “Şahıs geldi, parasını verip su aldı. Arkam dönüktü, hiç beklemiyordum. Kafamda bir şeyler hissettim. Üçüncüde dönüp elini tuttum, tornavida vardı. Şoka girdim, bir şey yapamadım. Polise gidip şikayet ettim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.