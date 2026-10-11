"Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplanan Kurul’da günde 2-3 saatlik mesaiyi de içeren "süreli çalışma" modeli masa da ortaya çıktı. Amaçlarının katılımı düşük grupları iş gücüne dahil etmek olduğunu söyleyen Bakan Vedat Işıkhan, Avrupa’daki uygulamaların incelendiğini, tek tip bir model yerine hem çalışanın hem de işletmelerin ihtiyacına yanıt veren, güvenceli ve kapsayıcı bir yapı kuracak- larını savundu.

İŞÇİ KESİMİ TEMKİNLİ

Kurul’un işçi kesimi temsilcileri Türk-İş, DİSK ve Hak-İş temsilcileri ise esnek çalışmaya temkinli yaklaşıyor. Esnek modelin iş yükünü artırmaması ve emeği ucuzlatmaması gerektiğini vurgulayan konfederasyon temsilcileri ücret, sosyal güvenlik, dinlenme ve örgütlenme haklarının her koşulda korunması gerektiğinin altını çizdi.

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yeni nesil çalışma modellerine ilişkin ikincil mevzuat çalışmalarının 2027’nin ikinci çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor.