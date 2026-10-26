24 Ekim 2026 / Geçtiğimiz yıl Bangkok’ta düzenlenen PUBG MOBILE Global Championship’in 2026 Büyük Finali, 11-13 Aralık tarihlerinde İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından espor takımları, dünya şampiyonluğu ve toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için mücadele edecek.

Büyük Final’i tribünden takip etmek isteyen espor tutkunları biletlerini bu adresteki linkler üzerinden satın alabilecek. 24 Ekim - 6 Kasım arasında erken dönem, 7 Kasım -13 Aralık arasında ise normal dönem fiyatları geçerli olacak.

Türkiye’den altı takım şampiyonaya katılıyor

Türkiye’den altı takım, turnuvanın farklı aşamalarında mücadele edecek. Lig aşaması Kasım ayının ikinci haftasında başlayacak. PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar şampiyonu ise bu aşamaya katılmadan doğrudan İstanbul’daki Büyük Final’e yükselecek. S2G Esports ve ULF Esports’un turnuvaya katılımı şimdiden kesinleşti.