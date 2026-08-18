6–16 Ağustos tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen ve 3 milyon doların üzerinde ödül havuzuna sahip organizasyonda Türkiye; S2G Esports, ULF Esports, IDA Esports ve Gaming Stars ile temsil edildi.

S2G Esports, ULF Esports ve IDA Esports’un Büyük Finaller’e yükselmesiyle Türkiye, dünyanın en iyi 16 takımı arasına üç temsilci sokmayı başardı. Üç gün boyunca 18 maçın oynandığı Büyük Finaller’in sonunda S2G Esports 154 puanla zirveye çıkarak 2026 PUBG MOBILE World Cup şampiyonu oldu.

Büyük Finaller’de 16 takımın üçü Türkiye’den

Türkiye, 2026 PUBG MOBILE World Cup’a dört takımla katıldı. S2G Esports’un yanı sıra ULF Esports ve IDA Esports da Büyük Finaller’e yükselerek dünyanın en iyi 16 takımı arasına girmeyi başardı. Böylece final aşamasında mücadele eden 16 ekibin üçü Türkiye temsilcilerinden oluştu.