19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), iktidar ile ilişkili olduğunu öne sürerek çok sayıda firma hakkında boykot çağrısında bulundu.



Boykot listesinde yer alanlardan biri de kahve zinciri EspressoLab olurken, sosyal medyada büyük tepki gösterilen kahve zinciri, yapılan boykot çağrılarının ardından harekete geçti.



BOYKOT ÇAĞRISI YAPANLARA TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Aralarında eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün ve görsel tasarımcı Mahir Akkoyun'un da yer aldığı çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kendilerine boykot paylaşımları nedeniyle EspressoLab tarafından tazminat davası açıldığını duyurdu.





Mahir Akkoyun yaptığı paylaşımda "Espressolab bana 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açmış" ifadelerini kullanırken, Hüseyin Aygün ise "EspressoLab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı, tazminat istiyor" şeklinde paylaşımda bulundu.





SEBEP 'ŞİRKETİN MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK'



Boykot çağrısı yapanlara ilişkin suç duyurusunda bulunan EspressoLab, davaya gerekçe olarak boykot paylaşımında bulunan kişiler hakkında "Müvekkil şirketin marka değeri düşmekle kalmayıp, hesap sahibi tarafından boykot çağrısında bulunulmak suretiyle kitleler harekete geçirilmeye çalışılarak müvekkil şirketin yalnızca ticari hayatı sekteye uğratılmaya çalışılmamış, aynı zamanda kişilik hakları da ihlal edilmiştir" ifadelerini kullandı.