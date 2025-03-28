Geçtiğimiz günlerde CHP'nin açıkladığı boykot listesine giren şirketler içinde en çok tartışılanlardan biri kahve zinciri EspressoLab oldu. Özel'in boykot çağrısının ardından EspressoLab'den sosyal medyada yapılan açıklamada, "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Espressolab'ın 2014'te bir üniversitenin içinden doğduğu, hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldiği belirtilerek, kapıların toplumun her kesimine açık olduğu aktarıldı.

Bu kapsayıcı açıklamaya karşın muhalif kesimden yükselen boykot sesleri, şirketin AKP teşkilatları tarafından sahiplenilmesine neden oldu.

ADETA KABUK DEĞİŞTİRDİ

Çok sayıda AKP'linin destek ve fotoğraf paylaşımında bulunduğu EspressoLab, yaşanan dönüşümün ardından adeta kabuk değiştirdi. Hemen her akşam bir espressolab şubesine giden AKP'li gruplar sloganlar atıp çektikleri videoları sosyal medyada yayınlamaya başladı. Böylece başlangıçta sadece bir kahve zinciri olan şirket giderek arkasında AKP'nin durduğu bir noktaya doğru sürüklendi. Şirketin geçmiş yıllarda LGBTİ bireyleri için yaptığı paylaşımlar hızla kaldırıldı.

2017 yılında EspressoLab tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Türkiye'nin en yenilikçi kahve markalarından biri olan şirketimiz, kurulduğu günden itibaren toplum içerisindeki farklı renklerin her zaman destekçisi ve savunucusu olmuş, birçok mağazamız LGBTİ bireylerinin vakit geçirmekten keyif aldıkları mekanlardan biri olmuştur" ifadeleri kullanılmıştı. Buna karşın yaşanan eylemlerin ardından söz konusu paylaşımlar EspressoLab sayfalarından kaldırıldı.

Söz konusu paylaşımın linkine tıklayan kullanıcılar, gönderinin silindiği uyarısıyla karşılaştı.