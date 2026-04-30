Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen’de taraları ve evleri acele kamulaştırılan İkizköylü 25 yaşındaki Esra Işık tarla ve ev değerlerini belirlemek için bölgeye gelen bilirkişi keşif heyetine tepki göstermesi nedeniyle tutuklanarak önce Muğla ardından bir hafta sonra İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderilmişti.

Geçen hafta Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde çıkarıldığı mahkemede tutukluluğuna karar verilen Esra Işık’ın cezaevinden annesi İkizköy Muhtarı Nejla Işık’a gönderdiği mektup yürekleri dağladı.Esra Işık annesine şu sözlerle seslendi.

HERKES ANASININ KIZI DİYOR

Herkes anasının kızı diyor,

bu cevvallik oradan mı diye soruyor.

Benim annem olduğun için

gurur duyuyorum.

Ben hakkımın peşinden

kararlılık ve cesaretle gitmeyi

senden öğrendim.

Seni çok seviyorum.

Güçleniyorum, sakın merak etme!

Sarı Papatyan

Esra

Yaklaşık 7 yıldır köylülerin önünde adım atarak direnen Nejla Işık ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bu sadece benim Esra’nın ve köylülerimizin topraklarını zeytinliklerini yaşam alanlarını koruma davası değildir. Bu memleket davasıdır vatan savunmasıdır. Ranta karşı sermayeye karşı, bir avuç kömür uğruna yok olan yüzlerce kişinin yaşamlarını korumaya karşı verilen bir mücadeledir. Bir anne olarak kızımın kokusu elbette burnumda tütüyor.Ama o orada dik duruşu ve bize verdiği moral ile mücadelesini sürdürüyor. Başımıza bunları açanlar ve neden olanlar asla ama asla yıkıldığımızı geri adım attığımızı göremeyecekler. Tüm gücümüzle toprağımızı ve bu vatanın değerlerini korumaya devam edeceğiz. Esra kızım cezaevinden dik ve gururla mücadelesini sürdürüyor, bende O’nunla gurur duyuyorum” dedi.

Esra Işık’ın 10 Mayıs 2026 tarihinde tutukluluğu bir kez daha gözden geçirilecek 1 Haziran 2026 tarihinde ise yine yargı önüne çıkacak. Esra Işık’ın ”Görevi yaptırmamak için hakaret ve direnmek suçları” ile yargılandığı ve iddianamede cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.