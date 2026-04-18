“Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Kırgın Çiçekler”, “Bir Zamanlar Çukurova”, “Bir Küçük Gün Işığı”, “Hudutsuz Sevda” ve “Siyah Kalp” gibi yapımlardaki performansıyla tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle yeniden gündeme geldi.
17 KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI
Şeker hastalığı nedeniyle yaşam tarzında değişikliğe gittiğini belirten Dermancıoğlu, uyguladığı diyet programı sayesinde 17 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, özellikle saat 17.00’den sonra yemek yemeyi bıraktığını ve bu düzenin kilo kaybında etkili olduğunu ifade etmişti.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Son olarak aynanın karşısında çektiği yeni bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Dermancıoğlu’nun değişimi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşım, sosyal medyada yoğun ilgi görürken oyuncunun son haline binlerce yorum geldi.