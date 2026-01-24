İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyı aydınlattı.

Yapılan incelemelerde saldırının çalıntı ve sahte plakalı bir araçtan gerçekleştirildiği, aracın daha sonra bir hastane otoparkına terk edildiği belirlendi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve Edirne’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha Edirne’de yakalandı. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve toplam gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

CANLI YAYINDA ARANIYORDU, GÖZALTINDA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, daha önce bir televizyon programında kayıp olarak aranan Enes Mekselina Arslan olduğu iddia edildi. Arslan’ın Edirne üzerinden yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.