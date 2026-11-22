PASTASINI ABİSİ İDRİS ALİ GETİRDİ

Instagram hikayesinde peş peşe iki video paylaşan Esra Erol, ilk olarak Ömer'in doğum günü kutlamasından görüntülere yer verdi. Var Mısın Yok Musun? stüdyosunda düzenlenen kutlamada Ömer'in pastasını abisi İdris Ali getirdi. Aile için özel olan o anlar, Erol'un paylaşımıyla sosyal medyaya taşındı.