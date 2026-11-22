Esra Erol, küçük oğlu Ömer'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Var Mısın Yok Musun? stüdyosunda gerçekleşen kutlamadan görüntüler yayınlayan ünlü sunucu, oğluna yazdığı duygusal mesajla da takipçileriyle özel anlarını paylaştı.
PASTASINI ABİSİ İDRİS ALİ GETİRDİ
Instagram hikayesinde peş peşe iki video paylaşan Esra Erol, ilk olarak Ömer'in doğum günü kutlamasından görüntülere yer verdi. Var Mısın Yok Musun? stüdyosunda düzenlenen kutlamada Ömer'in pastasını abisi İdris Ali getirdi. Aile için özel olan o anlar, Erol'un paylaşımıyla sosyal medyaya taşındı.
“BOYUN KÜÇÜK, KALBİMDEKİ YERİN KOCAMAN”
Ünlü sunucu, kutlama görüntülerinin ardından oğlunun küçüklük fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı. Esra Erol, Ömer'e seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
“İyi ki doğdun küçük adamım. Boyun küçük, kalbimdeki yerin kocaman”
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